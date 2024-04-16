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У Греції журналісти страйкують через низькі зарплати
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У Греції журналісти страйкують через низькі зарплати

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У Греції журналісти страйкують через низькі зарплати
Протестувальники, які зібралися перед будівлею Афінської спілки журналістів (ESIEA), йдуть до Міністерства праці під час 24-годинного страйку грецьких журналістів проти урядових заходів жорсткої економії в Афінах, Греція, 16 травня 2017 року. Getty Images/Ayhan Mehmet/Anadolu Agency

У Греції Спілка журналістів афінських щоденних газет (ESIEA), яка є найбільшою профспілкою журналістів країни, оголосила 24-годинний страйк у всіх секторах ЗМІ через низькі зарплати.

Про це повідомляє DW.

Страйк оголосили з 5 години вівторка, 16 квітня, до 5-ї ранку середи, 17 квітня. У профспілці заявили, що виступають проти "анархічних умов праці та дуже низької оплати праці".

“Відмова працедавців приватного сектору взятися за розробку колективних трудових договорів "призвела до того, що працівники отримують мізерну заробітну плату", якої "недостатньо для задоволення основних сімейних та особистих потреб", — йдеться у заяві.

Зазначається, що низька заробітна плата тисне на журналістістику та журналістів. І зрештою — на надійну та безкоштовну інформацію, яка є "наріжним каменем демократичного функціонування".

Зростання інфляції загострило проблему: афінська щотижнева газета To Vima підрахувала, що за останні два роки ціни зросли приблизно на 37%.

При цьому, як пише DW, інфляція в Греції знижується. Наразі йдеться про 3,1% порівняно з 3,2% минулого місяця і 6,5% минулого року, але труднощі, пов'язані з попереднім зростанням цін, все ще гостро відчуваються.

"Не тільки працівники ЗМІ, але й усе грецьке суспільство переживає серію послідовних вибухових підвищень, які створюють задушливу ситуацію для сімей, що бачать, як їхні доходи та ресурси практично знищуються", — зазначили у профспілці.

Протест працівників ЗМІ відбувається за день до 24-годинного страйку  Загальної конфедерації робітників Греції (GSEE). Під час нього профспілка вимагатиме підвищення заробітної плати, повернення до колективних договорів та заходів проти зростання вартості життя.

Очікується, що акція GSEE вплине переважно на функціонування громадського транспорту. Участь працівників у страйках в цьому секторі є "зазвичай від високого рівня до загального".

Це не перший 24-годинний страйк журналістів у Греції. Так, 16 травня 2017 року в Афінах відбувся 24-годинний страйк грецьких журналістів проти урядових заходів жорсткої економії.

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