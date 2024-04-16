15 квітня ініціатива українських та міжнародних журналістів та юристів з документування воєнних злочинів The Reckoning Project разом із присутнім у Буенос-Айресі потерпілим громадянином України подали кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини. Це перший в історії український позов щодо катувань, поданий до суду в Аргентині.

Про це Суспільному повідомили представники The Reckoning Project.

“Цим позовом потерпілий пан М (ім'я не розголошується з міркувань безпеки) звертається до Федерального Суду із запитом розслідувати тортури, які до нього застосували ідентифіковані та неідентифіковані російській посадовці та пов'язані з ними особи, котрі самі його катували, а також допомагали застосовувати тортури”, — йдеться у повідомленні.

Свідчення, надані М у позові, демонструють практики катувань електрострумом під час затримання росіянами в одному з окупованих ними українському місті. Вони підтверджуються знахідками міжнародних організацій, зокрема й ООН, які задокументували схожі випадки тортур, що їх застосовували щодо інших людей на території того самого об'єкту, де утримували М. Зазначається, що катування М проводилися за сприяння пов’язаних з російською державою установ та їхніх очільників.

“Я — один з багатьох. Я знаю чимало тих, хто пройшов й через куди гірше ставлення. Я хочу розповісти про наш біль усьому світу. Бо катування людей і продовжують практикуватися на окупованих Росією українських територіях”. — сказав М.

У поїздці до Аргентини від The Reckoning Project М супроводжувала українська журналістка, співзасновниця проєкту та директорка Лабораторії журналістики суспільного інтересу Наталя Гуменюк. Вона наголошує, що незліченні докази катувань цивільних в Україні вимагають від міжнародної спільноти підтримати правосуддя. За її словами, упродовж останніх двох років лише їхній відносно маленькій команді довелося поспілкуватися з кількома сотнями тих, хто пережив воєнні злочини в Україні.

“Ми задокументували понад сотню свідчень людей, яких викрадали, утримували у нелюдських умовах, катували, а до кількох десятків із них застосовували електрострум. Історія пана М, на жаль, одна з багатьох. Ми не можемо очікувати, що одна правова система здатна впоратися з такою кількістю злочинів, про що йдеться зазначають і заяви ООН”, — сказала Гуменюк.

За її словами, для українців, аргентинська експертиза судів є водночас і закликом до міжнародної підтримки у відстоюванні верховенства права, і надією, що правосуддя можливе.

Конституція Аргентини, на підставі універсальної юрисдикції дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де саме їх було скоєно. Упродовж років Аргентина посіла провідну роль у боротьбі з безкарністю і на національному, так і міжнародному рівні, розглядаючи справи з різних країн за принципом універсальної юрисдикції. Судова система Аргентини ухвалювала знакові рішення у справах, що стосуються злочину застосування тортур.

У лютому та березні 2024 року, перед подачею позову, Наталя Гуменюк та правознавиця Оксфордського університету та старша юрисконсультантка The Reckoning Project Цветеліна ван Бентем відвідали Аргентину, аби зустрітися з представниками влади, правозахисних організацій та організацій з питань кримінального судочинства та вивчити їхній досвід у пошуку відповідальності за міжнародні злочини, скоєнi під час цивільно-воєнної диктатури у країні.

“Аргентина створила умови у політиках та праві для правосуддя, яке не має кордонів. Катування — це катування, де б їх не застосовували”, — розповіла Цветеліна.

Старший юрисконсультант The Reckoning Project та британський адвокат Джек Спросон, який переглянув та проаналізував сотні свідчень жертв, свідків та тих, хто пережив злочини в Україні, що їх задокументувала команда TRP, відзначив, що читати свідчення щодо тортур на папері — одна справа. Але зустрітися та вислухати М персонально — “лишає по собі відчуття жаху”. Водночас, те, як він прагне справедливості, дає надію та надихає, сказав адвокат.

Британсько-сирійський адвокат Ібрагім Олабі, який керував командою проєкту у справі щодо цього позову, зазначив, що міжнародні злочини можуть бути скоєні в одній країні, але через міжнародні угоди світова спільнота чітко дала зрозуміти, що вони мають стосуватися всіх держав.

“Сьогодні ми закликаємо поважне судочинство Аргентини, яка як ніхто розуміє такі звинувачення, ретельно розслідувати ці жахливі порушення”, — сказав Олабі.

Під час поїздки у Буенос-Айрес М зустрівся з аргентинцями, які також пережили катування. У стінах Федерального Суду Аргентини, куди він подавав позов разом із командою TRP, він зазначив, що в Аргентині зрозумів, що шлях до справедливості — довгий, але її можливо досягти, тільки разом.

“Я зустрів людей, які пройшли через жахіття тортур, але вони ніколи не здавалися. Саме через те, що тут в Аргентині люди здатні зрозуміти наш біль, я сподіваюся, що шанс на справедливість існує”, — сказав М.

Виконавча директорка організації TRP Джанін ді Джованні, яка працювала воєнною кореспонденткою та моніторила права людей під час багатьох конфліктів, зазначає, що ті, хто став жертвою катувань, як М, часто стикаються з тривалим почуттям ізоляції, відчуттям, що їхні історії ніколи не почують, ані в суді, ані публічно.

“Сьогодні, за тисячі кілометрів від України, ми кажемо, що такого більше не має бути”, — заявила вона.

Раніше Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" скерував три подання до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням розслідувати злочини росіян, скоєні в Україні. Фонд займається документуванням злочинів Росії від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України — на Одещині, Харківщині та Київщині.