США та Чехія обговорили подальшу підтримку України — Білий дім

Президент США Джо Байден прийняв у Білому домі премєр-міністра Чехії Петра Фіалу. Посадовці обговорили низку питань щодо співпраці та допомогу Україні на тлі вторгнення РФ.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

"Лідери підкреслили свою непохитну підтримку України, яка захищається від жорстокого вторгнення Росії", — йдеться у повідомленні.

Президент США позитивно оцінив ухвалений в Чехії закон, який передбачає витрати щонайменше 2% ВВП на оборонні потреби. Крім того, Байден привітав рішення Праги придбати 24 американських F-35 на 4,5 мільярда доларів, що посилить оборонні можливості співпраці країн.

Лідери також порушили питання щодо енергетичної безпеки, поглиблення стратегічних зв’язків та спільних демократичних цінностей.

Президент США і прем’єр-міністр Чехії також оголосили про намір укласти меморандум щодо протидії інформаційним маніпуляціям, що допоможе захистити демократичні інститути від іноземної дезінформації.