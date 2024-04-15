Під парламентом Грузії багатотисячний мітинг через закон про "іноагентів"

У Грузії тисячі людей зібралися під парламентом на акцію проти ухвалення законопроєкту щодо "іноагентів". Вони запалюють фаєри і скандують: "Ні російському закону".

Як повідомляє "Эхо Кавказа", юридичний комітет під час засідання 15 квітня підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Засідання відбувалося за умов обмежень, які запровадив парламент. Зокрема в державній будівлі діяв "жовтий" безпековий рівень, а з представників ЗМІ до законодавчого органу пустили лише журналістів телекомпаній.

Очікується, поінформувало "Эхо Кавказа", що документ у першому читанні обговорять на сесії парламенту, яка відбудеться 16 квітня.

Що відомо про "закон про іноагентів" у Грузії

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років, для юридичних — штраф.