Міністри енергетики ЄС обговорять ситуацію в Україні

Першочергові потреби України у підтриманні енергетичної безпеки країни розглянуть на зустрічі у Брюсселі міністри енергетики країн Європейського Союзу.

Про це у понеділок, 15 квітня, у Брюсселі перед початком дводенної неформальної зустрічі європейських урядовців повідомила міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стратен, передає Укрінформ.

“Європа має продовжувати підтримувати Україну. Ми вже багато для цього зробили, але ми маємо зробити більше, щоб якомога швидше мати децентралізовані виробничі установки та спроможності із електричної генерації. Герман Галущенко приєднається до нас і ми почуємо, якими є першочергові потреби України”, — наголосила міністерка.

За її словами, енергетика з суто економічного питання перетворилася на питання геополітики й безпеки, саме тому це питання стосується не лише міністрів енергетики, але й урядовців, які відповідають за економіку та за сектор безпеки.

Ван дер Стратен повідомила, що неформальна зустріч європейських міністрів відбудеться за участі колег з України, Молдови, Норвегії, Ліхтенштейну та Ісландії.

Вона пояснила, що минулі два роки були найбільш непередбачуваними у вимірі енергетики.

“Сьогодні і завтра ми говоритимемо про довгострокове бачення, що ми можемо зробити для досягнення більшої енергетичної суверенності. Для цього нам потрібні розвинуті мережі, які дозволять вільний потік енергії не лише між 27 країнами-членами, а й також до сусідніх країн, а також забезпечать доступ континентальних країн до офшорної електроенергії”, — сказала бельгійська міністерка.

Вона додала, що це матиме позитивний ефект для конкуренції, знизить ціни на електроенергію та шкідливі викиди в атмосферу.

Представниця уряду Бельгії також сказалаза, що нинішня зустріч надасть європейським міністрам можливість поглянути у майбутнє європейської енергетики та передати ключові послання щодо її розвитку для наступного складу Європейської комісії, який буде сформований за підсумками європейських виборів у червні цього року.

У дводенній зустрічі європейських міністрів візьмуть участь представники Європейського інвестиційного банку. Окремий діловий обід 27 міністрів проведуть із представниками НАТО, оскільки Альянс відіграє важливу роль у підтриманні безпеки критичної енергетичної інфраструктури, і співробітництво з НАТО у питаннях енергетичної безпеки, за словами міністерки, “є абсолютно необхідним”.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.