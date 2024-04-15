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Нідерланди нададуть Україні 4,4 млрд євро допомоги впродовж кількох років
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Нідерланди нададуть Україні 4,4 млрд євро допомоги впродовж кількох років

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Нідерланди
Прапор Нідерландів. Getty Images

Влада Нідерландів 15 квітня, ухвалила рішення про виділення понад 4 мільярдів євро на допомогу Україні в період 2024-2026 років. Зокрема кошти підуть на оборону.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Нідерландів.

"Додатково 4,4 млрд євро буде виділено на військову та гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 років", — йдеться у повідомленні.

Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони. Міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 мільйонів євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.

1 березня Україна та Нідерланди у Харкові підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році, а також подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

12 квітня Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 мільйонів євро на відновлення.

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