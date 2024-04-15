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В Ізраїлі знову відкрили школи і послабили обмеження щодо зібрань людей
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В Ізраїлі знову відкрили школи і послабили обмеження щодо зібрань людей

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В Ізраїлі знову відкрили школи і послабили обмеження щодо зібрань людей
Протиракетна система Ізраїлю працює по цілях, які запустив Іран 14 квітня 2024 року. REUTERS/Amir Cohen

В Ізраїлі відновили навчання в освітніх закладах на всій території країни. Два дні тому їх заборонили на тлі загрози нападу Ірану.

Про це повідомляє ABC.

Зазначається, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) пом’якшила інструкції після закриття шкіл та обмеження зібрань напередодні ракетного удару Ірану в суботу.

"Було вирішено відновити освітню діяльність по всьому Ізраїлю", — йдеться у заяві ЦАХАЛу вранці у понеділок, 15 квітня, за місцевим часом. Зміни набули чинності опівночі.

Повідомляється, що громади поблизу північного кордону та Сектору Гази також можуть відновити освітню діяльність “з урахуванням обмежень”.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.

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