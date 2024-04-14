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МЗС — про атаку Ірану на Ізраїль: "Необхідно не допустити переростання у масштабніший регіональний конфлікт"
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МЗС — про атаку Ірану на Ізраїль: "Необхідно не допустити переростання у масштабніший регіональний конфлікт"

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МЗС України
МЗС України. УНІАН

Міністерство закордонних справ України засудило масовану ракетну та дронову атаку Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході", — зазначили українські дипломати.

У Міністерстві закордонних справ підкреслили, що "необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт".

"Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", — додали у відомстві.

Атака Ірану на Ізраїль уночі 14 квітня

Ввечері 13 квітня Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами почав атакувати Ізраїль, повідомили у пресслужбі ЦАХАЛу.

Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль готовий "до будь-якого сценарію як в обороні, так і нападі". Корпус вартових Ісламської революції у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили лікарі "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які зазнали важких поранень на півдні Ізраїлю.

За повідомленнями Ірану, ця атака є відповіддю на удар Ізраїлю по Дамаску 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири й чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану.

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