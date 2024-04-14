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У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі 14 квітня
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У Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі 14 квітня

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Лінії електропередач
Лінії електропередач. Фото: УНІАН

Енергосистема України працює стабільно і збалансовано.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

"Минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні", — мовиться у повідомленні.

Водночас зазначається, що через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Наслідки російських обстрілів

Російські окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Знеструмлювалось обладнання. Також в області пошкоджено газорозподільні мережі. Припинено постачання 340 домогосподарствам.

Через бойові дії пошкоджень зазнало обладнання на високовольтній повітряній лінії на Дніпропетровщині. Унаслідок атак загарбників пошкоджені повітряні лінії на Чернігівщині, частково знеструмлений населений пункт.

Що відомо про стан енергомереж

На високовольтних підстанціях Одеської області сталося загоряння обладнання. Пожежі вдалося ліквідувати співробітникам ДСНС. У результаті знеструмились побутові споживачі у 4 населених пунктах.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,48 метра. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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