Минулої доби Сили оборони знищили 890 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 453 тисячі людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 453 650 (+890)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 7 174 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 13 765 (+20) од,
- артилерійських систем — 11 552 (+34) од,
- РСЗВ — 1 046 (+1) од,
- засобів ППО — 758 (+2) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 235 (+34) од,
- крилатих ракет — 2 089 (+1) од,
- кораблів та катерів — 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15 459 (+63) од,
- спеціальної техніки — 1 905 (+12) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.