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Майже 900 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу
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Майже 900 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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Спалена техніка РФ
Спалена техніка РФ. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Минулої доби Сили оборони знищили 890 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 453 тисячі людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 453 650 (+890)", — мовиться у повідомленні.

Також українські військові знищили:

  • танків — 7 174 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 13 765 (+20) од,
  • артилерійських систем — 11 552 (+34) од,
  • РСЗВ — 1 046 (+1) од,
  • засобів ППО — 758 (+2) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 235 (+34) од,
  • крилатих ракет — 2 089 (+1) од,
  • кораблів та катерів — 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15 459 (+63) од,
  • спеціальної техніки — 1 905 (+12) од.

Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.

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