Ірак оголосив про закриття повітряного простору — ЗМІ

Ірак оголосив про закриття свого повітряного простору та призупинення всього повітряного сполучення в суботу, 13 квітня.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на інформаційне агентство країни в міністерстві транспорту Іраку.

Три джерела служби безпеки повідомили виданню, що помітили кілька безпілотників, які летіли з боку Ірану над іракською провінцією Сулейманія.

"Були помічені десятки безпілотників, які летіли з Ірану в напрямку Ізраїлю над повітряним простором Іраку", — повідомили джерела в службах безпеки Іраку.

Що відомо про напруженість між Ізраїлем та Іраном

На тлі повідомлень про те, що Іран може напасти на Ізраїль у найближчі 48 годин, низка країн закликала своїх громадян покинути ізраїльську територію. Зокрема, Німеччина закликала своїх громадян покинути територію Ірану та утриматися від поїздок до Ізраїлю. Польща також попередила своїх громадян про поїздки на Близький Схід. Попередження стосується також Ірану.

Крім того, ліванський телеканал Аль-Маядін, посилаючись на ізраїльські ЗМІ, повідомив, що Катар, Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн просять своїх громадян негайно залишити Ізраїль.

Як пише The Times of Israel, станом на ранок 13 квітня Ізраїль залишається у стані підвищеної готовності до нападу Ірану. CNN водночас пише, що США очікують, що найближчими днями Іран атакує численні об’єкти в Ізраїлі. За словами джерел, Штати допоможуть з перехопленням снарядів.

Напередодні, 12 квітня, агенство AFP повідомило, що США перекидають додаткові сили на Близький Схід в очікувані атаки Ірану на Ізраїль. The Wall Street Journal з посиланням на джерела раніше повідомила, що Ізраїль готується до прямої атаки з боку Ірану на півдні або півночі протягом найближчих 24-48 годин.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив у заяві, трансльованій на державному телебаченні, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

За заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.