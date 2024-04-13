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До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"
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До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"

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До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"
Пам’ятна монета “Українська бавовна. Нептун” із серії “Збройні Сили України”. НБУ

Національний банк України презентував першу пам’ятну монету “Українська бавовна. Нептун” із серії “Збройні Сили України”, присвяченій українській зброї та її творцям.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Ми вітаємо зброярів України! До їхнього професійного свята ми створили новий тематичний напрям у нумізматичній серії “Збройні Сили України”, присвячений українській зброї та її творцям”, — йдеться в повідомленні.

Першу монету цього напряму, яка вшановує український береговий ракетний комплекс "Нептун", 13 квітня презентував заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час урочистостей до Дня працівника ОПК України, що відбулися в Печерському ландшафтному парку "Співоче поле" в Києві.

На аверсі монети зображений ракетний крейсер “Москва” з пробоїною в корпусі, потоплений протикорабельними ракетами “Нептун”.

На реверсі монети зображено береговий мобільний ракетний комплекс “Нептун” у момент пуску ракети.

До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун"
До Дня працівника ОПК Нацбанк випустив монету "Українська бавовна. Нептун". НБУ

“Нібито “невразливий” флагман російського флоту ми символічно стилізували під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює міф росіян про їхню велич. На рубці корабля зображено абрис зруйнованих кремлівської башти та муру, що символізує крах імперських амбіцій росії”, — розповів Шабан.

Номінал монети становить 5 гривень. Тираж — до 75 000 шт.

Придбати монету можна буде з 18 квітня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. ЇЇ вартість становитиме 121 гривню.

Згодом монети будуть доступні для купівлі в банках-дистриб’юторах (Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк, ПриватБанк).

13 квітня 2022 року на третій місяць повномасштабного вторгнення Чорноморський флот РФ поніс перші значні втрати. Дві ракети "Нептун" знищили й затопили флагман ЧФ РФ "Москва". З 2023 року згідно з Указом президента України 13 квітня відзначається День працівника оборонно-промислового комплексу України.

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