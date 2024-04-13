Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"

Президент Володимир Зеленський відзначив хороші результати міжнародної роботи: Німеччина надасть Україні додатковий Patriot. Крім того, за цей тиждень Зеленський провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії, з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії.

Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні 13 квітня.

“Сьогодні є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи: Німеччина надасть нам додатковий Patriot – сьогодні з канцлером Шольцом про це домовились. Також працюємо з Німеччиною над додатковою системою IRIS-T – це теж сильна ППО – і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба”, — сказав Зеленський, відзначивши лідерство Німеччини.

Президент додав, що Україна продовжить роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти.

“Тільки за цей тиждень я уже провів розмови та зустрічі з президентами Литви, Чехії, Румунії, Польщі, Угорщини, Швейцарії, Латвії. З Латвією уклали нову двосторонню безпекову угоду. Говорив з премʼєр-міністрами Нідерландів, Греції, Португалії, Ірландії. Сьогодні – канцлер Німеччини”, — сказав Зеленський.

За його словами, буде зроблено “все для результатів і в наступні тижні”. В кожній розмові, на кожній зустрічі ППО та фронт – це головні теми, відзначив президент.

Він додав, що наразі робиться все, щоб було більше можливостей у Сил оборони і в оборонно-промислового комплексу.