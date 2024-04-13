Британець виграв суд проти Росії за тортури в полоні

Колишній військовий з Великої Британії, Шон Піннер, який воював в Україні і потрапив у полон у Маріуполі у 2022 році, виграв судовий процес проти Росії.

Про це повідомляє видання The Daily Mail.

Рішення про компенсацію за тортури в російському полоні було прийняте Солом'янським районним судом у Києві, до якого Піннер подав позов у жовтні 2023 року. Сума компенсації не розголошується.

Згідно з The Daily Mail, Москва, можливо, ігноруватиме це рішення, але справа може створити прецедент для інших військовополонених, які також можуть подати скарги проти Росії. Сам Піннер заявив, що має намір боротися за справедливість в британських судах.

"Це зараз створює прецедент для інших жертв російської агресії. Усі жертви війни повинні і зможуть притягнути Росію до відповідальності за скоєне. Коли Росія повернеться в реальний світ, їй доведеться залагодити ці юридичні справи... Це не зараз, а майбутнє, наступного року, 10 років, 20 років", — сказав Піннер.

Після звільнення з російського полону Піннер був нагороджений у Києві орденом Мужності. Торік у розмові зі ЗМІ юридична команда Піннера визнала, що Кремль майже напевно проігнорує будь-які судові розпорядження про компенсацію.

За даними видання, ще один британець, Ейден Аслін, який також був у російському полоні, планує подати позов проти Росії незабаром.

Піннер і Аслін були звільнені з полону у вересні 2022 року після п'ятимісячного ув'язнення. У спільному інтерв'ю The Daily Mail вони розповіли про тортури, якими їх піддавали в російському полоні. За їхніми словами, тортури могли тривати кілька годин: полонених били струмом, завдавали їм ножових поранень, інсценізували смертну кару.