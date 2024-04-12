Генштаб: на фронті за добу відбулося 81 бойове зіткнення

На фронті протягом доби зафіксовано 81 бойове зіткнення. Загалом військо РФ завдало 2 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснило 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це ввечері 12 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Суми Сумської області; Липці та Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів війська РФ зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Пльохів, Янжулівка, Семенівка Чернігівської області; Ворожба, Марчихина Буда, Яструбине Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело, проте, завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий та Курилівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку військо РФ наступальних (штурмових) дій не вело. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де військо РФ за підтримки авіації намагалося покращити тактичне положення. Також росіяни завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де військо РФ намагалося витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне Донецької області, де росіяни 19 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів РФ опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку військо РФ за підтримки авіації 3 рази атакувало позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдало авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку військо РФ не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснило 5 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка Херсонської області.

Авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах російського окупаційного війська. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони та 1 станції РЕБ росіян.