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Генштаб: в районах бойових дій триває планова ротація підрозділів
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Генштаб: в районах бойових дій триває планова ротація підрозділів

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Генштаб: в районах бойових дій триває планова ротація підрозділів
Українські військові на позиціях біля Авдіївки на Донеччині, . AP

Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій.

Про це у п’ятницю, 12 квітня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок.

“Водночас, вживається комплекс заходів з метою посилення бригад, які продовжують виконувати бойові завдання на фронті”, — йдеться у повідомленні.

Таке рішення вдалось ухвалити, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях, наголосили у Генштабі. Повідомляється, що вивільнені тисячі військовослужбовців були спрямовані до  бойових частин.

Цей процес триватиме і далі, наголосили у Генштабі.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 14 березня поінформував, що в українській армії почалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. За його словами, це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців.

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