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НАЗК під'єднало до порталу повідомлень викривачів корупції 144 організації
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НАЗК під'єднало до порталу повідомлень викривачів корупції 144 організації

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Корупція
Фото: УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) наразі під'єднало до Єдиного порталу повідомлень викривачів корупції 144 організації. Зокрема, доступ до цього ресурсу отримали 17 міністерств, 18 обласних військових адміністрацій, 4 обласних і 7 міських рад.

Про це повідомили у НАЗК.

"Крім того, повідомляти про можливі факти корупції на порталі отримали можливість співробітники Апарату Верховної ради України, Рахункової палати, Національного банку, Бюро економічної безпеки, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Пенсійного фонду тощо", — додали у Нацагентстві.

У жовтні 2023 року до порталу були під'єднані усі уповноважені органи, які займаються антикорупційною діяльністю. Йдеться про НАЗК, Національне антикорупційне бюро (НАБУ), Нацполіцію, Офіс генерального прокурора, а також Державне бюро розслідувань (ДБР) та Вищу раду правосуддя (ВРП).

"НАЗК надає консультативну та практичну допомогу, закликає всі органи, інституції та організації, передбачені Законом, з метою забезпечення для викривачів умов для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, подавати документи для підключення до порталу", — додали у НАЗК.

Єдиний портал повідомлень викривачів корупції запрацював у вересні 2023 року. Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах – інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції.

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