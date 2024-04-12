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Міненерго: Обмеження застосовуються на Харківщині та для промисловості — у Кривому Розі
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Міненерго: Обмеження застосовуються на Харківщині та для промисловості — у Кривому Розі

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Лінія електропередач
Лінія електропередач. Фото: УНІАН

Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень світла у Харківській області.

Про це повідомили у Міненерго.

"Сьогодні обмеження застосовуються на Харківщині та для промисловості — у Кривому Розі", — мовиться у повідомленні.

11 квітня вдень через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії сонячними станціями оператор системи передачі обмежував виробництво з ВДЕ сумарною величиною 7 394 МВт-год.

Надлишки постачались до Польщі сумарною величиною 800 МВт-год. Водночас увечері у пікові години залучалась електроенергія із сусідніх держав — сумарно 1800 МВт-год. Передбачається імпорт та експорт енергії.

"Енергосистема працює стабільно і збалансовано", — вказали у міністерстві.

Наслідки російських атак

Уночі 12 квітня внаслідок атаки сталося загоряння обладнання на високовольтній підстанції на Дніпропетровщині. Знеструмлювались промислові споживачі. На ранок їх вже частково заживлено.

Через обстріл відключилось обладнання на газорозподільній мережі у Миколаєві. Без постачання газу понад 30 абонентів.

Бойові дії призвели до пошкодження надземних газопроводів у Харківському районі. Припинено газопостачання 136 абонентам.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі незначною мірою знизився і становить 15,48 метра. Достатньо для забезпечення потреб станції.

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