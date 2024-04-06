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CNN: США готуються до атаки Ірану
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CNN: США готуються до атаки Ірану

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Іранське консульство в Сирії після авіаудару
Іранське консульство в Дамаску після ймовірного авіаудару Ізраїлю, Сирія, 1 квітня 2024 року. REUTERS/Firas Makdesi

США перебувають у стані підвищеної готовності через можливу значну атаку з боку Ірану. Припускають, що ця атака може відбутися найближчого тижня на ізраїльські чи американські посольства на Близькому Сході.

Про це повідомив CNN високопоставлений чиновник адміністрації США.

Це сталося після авіаудару по Сирії, під час якого загинули семеро членів гвардії Ірану. Вважається, що за нападом стоїть Ізраїль.

Високопоставлені чиновники США на даний час вважають, що напад з боку Ірану є "неминучим". Такий же погляд поділяють їхні ізраїльські колеги.

Також відмічається, що ймовірна атака Ірану була основною темою обговорення під час телефонної розмови президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в четвер, 4 квітня.

Станом на п'ятницю обидва уряди не знали, коли і як Іран планує завдати удару у відповідь, сказав чиновник.

"Прямий удар Ірану по Ізраїлю є одним із найгірших сценаріїв, до якого готується адміністрація Байдена, оскільки це гарантувало б швидку ескалацію і без того неспокійної ситуації на Близькому Сході. Такий удар може призвести до переростання війни Ізраїлю та ХАМАС у ширший регіональний конфлікт – чого Байден давно намагався уникнути", — пише видання.

Іран пообіцяв помститися після авіаудару Ізраїлю по комплексу посольства Ірану в Сирії, в результаті якого загинули щонайменше сім чиновників.

США швидко повідомили Ірану, що адміністрація Байдена не була залучена та не знала заздалегідь про удар по посольству в понеділок, і застерегли Іран від захоплення американських активів.

"Сполучені Штати не були причетні до удару, і ми не знали про це заздалегідь", — сказав представник Ради національної безпеки CNN на початку цього тижня.

У вівторок заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що за оцінкою США авіаудар завдав Ізраїль.

"Це наша оцінка, і це також наша оцінка того, що там була жменька вищих лідерів КВІР. Я не можу підтвердити ці особи, але це наша початкова оцінка наразі", — сказала Сінгх.

1 квітня у сирійській столиці Дамаск ракетний удар знищив будівлю консульства Ірану. В результаті атаки імовірно загинув Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР). Повідомлялося про 8 загиблих.

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