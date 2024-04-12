Кремль відправляє на війну проти України солдатів Тихоокеанського флоту РФ — ГУР

Росіяни, намагаючись поповнити втрати й укомплектувати нові підрозділи, відправляють на війну в Україну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ та 11 армії ВПС і ППО.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Вказані військові з'єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України", — зазначили у відомстві.

Як інформує ГУР, згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ, ротації до Сирії повністю припинені, й весь особовий склад відправляється на війну проти України.

Українські розвідники підкреслили, що мовиться про 2000 російських солдатів із Приморського та Камчатського регіонів РФ.

У відомстві додали: "Ще близько 400 солдатів з-поміж частин 11 армії ВПС й ППО, дислокованої на території Хабаровського регіону РФ, "лататимуть діри 155 та 40 бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України і мають некомплект через величезні втрати".

"Частина особового складу зі з'єднань Далекого Сходу РФ увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі", — підсумували в ГУР.