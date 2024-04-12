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Понад 800 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу
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Понад 800 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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Спалена техніка РФ
Спалена техніка РФ. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Минулої доби Сили оборони знищили 840 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 451 тисячу людей.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 451 730 (+840)", — мовиться у повідомленні.

Також українські військові знищили:

  • танків — 7 146 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 13 698 (+19) од,
  • артилерійських систем — 11 486 (+34) од,
  • РСЗВ — 1 042 (+2) од,
  • засобів ППО — 755 (+1) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 161 (+57) од,
  • крилатих ракет — 2 087 (+18) од,
  • кораблів та катерів — 26 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 15 339 (+41) од,
  • спеціальної техніки — 1 888 (+6) од.

Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.

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Майже 900 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу

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