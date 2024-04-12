Понад 800 солдатів та 34 артсистеми: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Минулої доби Сили оборони знищили 840 російських окупантів. Загальні втрати РФ у війні проти України перевищили 451 тисячу людей.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 451 730 (+840)", — мовиться у повідомленні.
Також українські військові знищили:
- танків — 7 146 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 13 698 (+19) од,
- артилерійських систем — 11 486 (+34) од,
- РСЗВ — 1 042 (+2) од,
- засобів ППО — 755 (+1) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 161 (+57) од,
- крилатих ракет — 2 087 (+18) од,
- кораблів та катерів — 26 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15 339 (+41) од,
- спеціальної техніки — 1 888 (+6) од.
Дані щодо втрат російських окупантів уточнюються, додали у Генштабі.