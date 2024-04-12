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Українські військові вночі знищили 16 "шахедів" — Повітряні сили
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Українські військові вночі знищили 16 "шахедів" — Повітряні сили

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Сили ППО
Сили протиповітряної оборони. Фото: Повітряне командування "Південь"/Facebook

Сили ППО у ніч на 12 квітня знищили 16 дронів-камікадзе типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Армія РФ випустила 17 ударних БПЛА з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Також росіяни завдали удару керованою ракетою Х-59.

Генерал-лейтенант зазначив, що авіацією ПС і мобільними вогневими групами було знищено 16 дронів-камікадзе у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

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