Українські військові вночі знищили 16 "шахедів" — Повітряні сили

Сили ППО у ніч на 12 квітня знищили 16 дронів-камікадзе типу Shahed, якими російські окупанти атакували Україну.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Армія РФ випустила 17 ударних БПЛА з мису Чауда (тимчасово окупований Крим). Також росіяни завдали удару керованою ракетою Х-59.
Генерал-лейтенант зазначив, що авіацією ПС і мобільними вогневими групами було знищено 16 дронів-камікадзе у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.