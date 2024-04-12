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Британія передала України свої військові кораблі для навчання екіпажу
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Британія передала України свої військові кораблі для навчання екіпажу

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Тральники
Протимінні кораблі "Черкаси" (ліворуч) та "Чернігів". Фото: з сайту Міноборони України

Колишні британські мінні тральники Grimsby та Shoreham, які Лондон передав Києву для навчання екіпажу, вже прибули до англійського Портсмута.

Про це пише Portsmouth News.

Кораблі типу Sandown називатимуться "Чернігів" та "Черкаси". Вони були виведені зі складу Королівського військово-морського флоту Великої Британії, де прослужили понад 20 років. Тральники прибули до Портсмута зі Шотландії.

Кораблі базуватимуться у Портсмуті, український екіпаж пройде підготовку з пошуку мін у Чорному морі.

У британському Міноборони пояснили, що кораблі не зможуть увійти до Чорного моря відповідно до Конвенції МонтреВідповідно до ст. 19 Конвенції Монтре, ухваленої в 1936 році, для військових судів держав із виходом до Чорного моря та тих, у кого його немає, діють різні режими. Перші можуть проводити через Босфор та Дарданелли кораблі будь-якого класу, для других діють обмеження за класом та тоннажем.У воєнний час Туреччина має додаткові повноваження щодо регулювання проходу через протоки. Анкара може заборонити будь-якій країні використовувати протоки, якщо вважатиме це загрозою для регіональної чи власної безпеки. У березні 2022 року Туреччина закрила протоки у Чорному морі для всіх військових кораблів..

Міністр оборони Британії Грант Шаппс зазначив, що передача тральників та навчання українського екіпажу "вплинуть у довгостроковій перспективі на здатність України захищати свої води".

Кораблі брали участь у навчаннях Joint Warrior 23 та Sea Breeze 23, пише Portsmouth News.

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