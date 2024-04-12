Британія передала України свої військові кораблі для навчання екіпажу

Колишні британські мінні тральники Grimsby та Shoreham, які Лондон передав Києву для навчання екіпажу, вже прибули до англійського Портсмута.

Про це пише Portsmouth News.

Кораблі типу Sandown називатимуться "Чернігів" та "Черкаси". Вони були виведені зі складу Королівського військово-морського флоту Великої Британії, де прослужили понад 20 років. Тральники прибули до Портсмута зі Шотландії.

Кораблі базуватимуться у Портсмуті, український екіпаж пройде підготовку з пошуку мін у Чорному морі.

У британському Міноборони пояснили, що кораблі не зможуть увійти до Чорного моря відповідно до Конвенції Монтре.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс зазначив, що передача тральників та навчання українського екіпажу "вплинуть у довгостроковій перспективі на здатність України захищати свої води".

Кораблі брали участь у навчаннях Joint Warrior 23 та Sea Breeze 23, пише Portsmouth News.