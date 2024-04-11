Гуморист та військовий Віктор Розовий зазнав важкого поранення на фронті

Український комік Віктор Розовий, який став до лав ЗСУ, дістав важке поранення на фронті.

Про це розповіла його дружина Ольга Мерзлікіна у соціальних мережах.

На сторінці в Instagram вона пояснила, що чоловік має складну травму. Жінка подякувала побратимам Віктора та тим людям, які везли його понад 200 км.

"Це дуже складна травма, і важко уявити, чого тільки коштувала евакуація. Дякуємо за швидкі рішення та допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, і за врятоване життя всім, хто віз Віктора понад 200 км", — написала вона.

Розового прооперували нейрохірурги, він тепер відновлюється і чекає на реабілітацію.

"Ці два тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Поки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу", — уточнила Мерзлікіна.

Тепер Віктор Розовий прийшов до тями та відновлюється, поволі намагається спілкуватися з рідними та друзями.

"У нас немає сумнівів, що він повністю відновиться", — написала дружина коміка.

Рідні Віктора хочуть відправити його до реабілітаційного центру за кордоном до найкращих спеціалістів.

Відомо, що 36-річний Віктор Розовий долучився до лав ЗСУ в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Він захищав Україну у боях під Бахмутом та на півдні. 8 березня цьогоріч Віктор Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною.