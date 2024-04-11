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Гуморист та військовий Віктор Розовий зазнав важкого поранення на фронті
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Гуморист та військовий Віктор Розовий зазнав важкого поранення на фронті

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Гуморист та учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий
Військовий та гуморист Віктор Розовий. Фото: Віктор Розовий/Instagram

Український комік Віктор Розовий, який став до лав ЗСУ, дістав важке поранення на фронті.

Про це розповіла його дружина Ольга Мерзлікіна у соціальних мережах.

На сторінці в Instagram вона пояснила, що чоловік має складну травму. Жінка подякувала побратимам Віктора та тим людям, які везли його понад 200 км.

"Це дуже складна травма, і важко уявити, чого тільки коштувала евакуація. Дякуємо за швидкі рішення та допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, і за врятоване життя всім, хто віз Віктора понад 200 км", — написала вона.

Розового прооперували нейрохірурги, він тепер відновлюється і чекає на реабілітацію.

"Ці два тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Поки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу", — уточнила Мерзлікіна.

Тепер Віктор Розовий прийшов до тями та відновлюється, поволі намагається спілкуватися з рідними та друзями.

"У нас немає сумнівів, що він повністю відновиться", — написала дружина коміка.

Рідні Віктора хочуть відправити його до реабілітаційного центру за кордоном до найкращих спеціалістів.

Відомо, що 36-річний Віктор Розовий долучився до лав ЗСУ в перші місяці повномасштабного вторгнення Росії. Він захищав Україну у боях під Бахмутом та на півдні. 8 березня цьогоріч Віктор Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною.

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