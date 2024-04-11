Ювенальні прокурори: 542 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

Більше ніж 1831 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 11 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 542 дитини загинули та понад 1289 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 529, Харківській — 346, Херсонській — 149, Київській — 130, Дніпропетровській — 130, Запорізькій — 107, Миколаївській — 103.
- 9 квітня внаслідок обстрілу військом РФ м. Костянтинівка Донецької області загинув 12-річний хлопчик.
- 10 квітня через обстріл військами РФ м. Чорноморськ Одеської області загинула 10-річна та постраждала 4-річна дівчинка.
- 10 квітня внаслідок обстрілу окупантами РФ м. Липці Харківського району Харківської області загинула 13-річна дівчинка, поранення отримав 16-річний хлопець.