Lufthansa припиняє польоти в та з Тегерана

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупиняє всі рейси в та з столиці Ірану Тегерана.

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з посиланням на пресслужбу компанії.

“Lufthansa після ретельної оцінки вирішила призупинити рейси до Тегерана та з Тегерана до четверга, 11 квітня 2024 року”, — сказала речниця авіакомпанії.

Вона додала, що ситуацію ще раз перевірять у четвер, однак наголосила, що безпека пасажирів та членів екіпажу є пріоритетом Lufthansa.

Раніше, 1 квітня, у сирійській столиці Дамаск ракетний удар знищив будівлю консульства Ірану. В результаті атаки імовірно загинув Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).