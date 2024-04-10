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Lufthansa припиняє польоти в та з Тегерана
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Lufthansa припиняє польоти в та з Тегерана

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Літаки німецької авіакомпанії Lufthansa
Літаки авіакомпанії Lufthansa біля технічного ангара в аеропорту Франкфурта під час страйку пілотів, 2 вересня 2022 року. Фото: Gettu Images

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa тимчасово призупиняє всі рейси в та з столиці Ірану Тегерана.

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) з посиланням на пресслужбу компанії.

“Lufthansa після ретельної оцінки вирішила призупинити рейси до Тегерана та з Тегерана до четверга, 11 квітня 2024 року”, — сказала речниця авіакомпанії.

Вона додала, що ситуацію ще раз перевірять у четвер, однак наголосила, що безпека пасажирів та членів екіпажу є пріоритетом Lufthansa.

Раніше, 1 квітня, у сирійській столиці Дамаск ракетний удар знищив будівлю консульства Ірану. В результаті атаки імовірно загинув Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР).

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