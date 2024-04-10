Міноборони України запускає онлайн-платформу для військовослужбовців "Військовий асистент", який спростить подачу офіційних документів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

У МО зазначили, що проєкт реалізований у співпраці з Генштабом ЗСУ і спрямований на спрощення та оптимізацію процесу подання офіційних документів.

"Наша мета – зробити процес подання документів максимально простим та ефективним", – розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

На платформі розміщено понад 80 стандартизованих шаблонів для різноманітних ситуацій — від отримання відпустки до звільнення зі служби. Вони доступні у форматах .doc, .docx, та .pdf.

"Шаблони розроблено з метою мінімізації помилок та зниження затримок з затвердженням документів, а також задля забезпечення ефективного захисту прав військових", — йдеться у повідомленні.

Ресурс працює на всіх типах пристроїв – від ноутбуків до смартфонів і планшетів, та буде постійно оновлюватися, щоб відповідати потребам.

У січні у Міністерстві оборони України поінформували, що наразі існує декілька шляхів подання документів військовослужбовцями ЗСУ для отримання статусу учасника бойових дій. Заяву можна подавати в паперовій або електронній формі.