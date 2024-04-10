Закон про демобілізацію

Генеральний штаб і Міністерство оборони України найближчим часом почнуть розробляти законопроєкт про демобілізацію і цей процес може тривати кілька місяців.

Про це у коментарі Суспільному сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Кінцевий термін служби буде винесено в окремий законопроєкт. Вочевидь, цей процес займе якийсь час, кілька місяців, але однозначно він має врахувати з одного боку потреби України в обороні, з іншого — права військовослужбовців, про які, вочевидь, дбають всі відповідні установи", — сказав він.

За словами речника, найближчим часом Генштаб і Міноборони спільно почнуть роботу над законопроєктом про демобілізацію.

"Будуть консультації відповідні, будуть залучені відповідні групи. Говорити про якісь конкретні терміни, напевно, що зарано, але розуміючи запит суспільства і в тому числі людей, які залучені до Сил оборони, буде зроблено все, аби реалізувати і розробити цей законопроєкт найближчим часом", — сказав Лазуткін.

Він зазначив, що зараз ситуація дуже непроста, і реагувати на неї потрібно.

"Це виклики, які сьогодні стоять перед українською армією, перед Збройними силами, перед силами оборони, перед усіма, хто залучений до того, аби стримати ворога і в перспективі звільнити українські території", — сказав речник МОУ.

Напередодні оборонний комітет ВРУ прибрав з нового законопроєкту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він запропонував "питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті".