НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію
ЗАКОНГенштабМІНОБОРОНИВторгнення Росії в УкраїнуЗСУПолітика

У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Закон про демобілізацію
Закон про демобілізацію. AP

Генеральний штаб і Міністерство оборони України найближчим часом почнуть розробляти законопроєкт про демобілізацію і цей процес може тривати кілька місяців.

Про це у коментарі Суспільному сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Кінцевий термін служби буде винесено в окремий законопроєкт. Вочевидь, цей процес займе якийсь час, кілька місяців, але однозначно він має врахувати з одного боку потреби України в обороні, з іншого — права військовослужбовців, про які, вочевидь, дбають всі відповідні установи", — сказав він.

За словами речника, найближчим часом Генштаб і Міноборони спільно почнуть роботу над законопроєктом про демобілізацію.

"Будуть консультації відповідні, будуть залучені відповідні групи. Говорити про якісь конкретні терміни, напевно, що зарано, але розуміючи запит суспільства і в тому числі людей, які залучені до Сил оборони, буде зроблено все, аби реалізувати і розробити цей законопроєкт найближчим часом", — сказав Лазуткін.

Він зазначив, що зараз ситуація дуже непроста, і реагувати на неї потрібно.

"Це виклики, які сьогодні стоять перед українською армією, перед Збройними силами, перед силами оборони, перед усіма, хто залучений до того, аби стримати ворога і в перспективі звільнити українські території", — сказав речник МОУ.

Напередодні оборонний комітет ВРУ прибрав з нового законопроєкту про мобілізацію положення, що встановлювало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він запропонував "питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті".

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо
Євросоюз
"Дуже амбіційна ціль": посол ЄС про можливість членства України і Молдови у Євросоюзі до 2030 року

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Верховна рада
Рада попередньо ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених
Мобілізація у Миколаєві
У Раді пояснили особливості економічного бронювання
Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк
"Порушує вимоги МВФ, не погоджена G7": Железняк про ухвалений на комітеті законопроєкт про БЕБ
Верховна Рада
"Близькі до нуля": У Раді оцінили шанси закону про відповідальність за неявку за повісткою або на медогляд
На початок