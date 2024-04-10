Протягом доби 10 квітня на передовій в Україні відбулось 47 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 17 атак росіян на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ.

"Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснюють обстріли населених пунктів з території РФ, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Дергачі, Липці, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Янжулівка, Бучки, Костобобрів Чернігівської області; Голубівка, Вільна Слобода, Ходине Сумської області.

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела. Завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Курилівка та Кругляківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 3 атаки РФ в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційний удар в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське, Зарічне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області, де РФ, за підтримки авіації, намагалася покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське та Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 2 атаки РФ в районах населених пунктів Уманське та Первомайське Донецької області, де російські військові намагалися вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російське військо в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де РФ, за підтримки авіації, 14 разів намагалася прорвати оборону ЗСУ. Також завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку РФ, за підтримки авіації, 1 раз атакувала позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області. Також завдала авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Білогір’я, Новоданилівка, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку російська армія не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Берислав, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 8 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника", — додали у Генштабі.