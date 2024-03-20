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РФ активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході — ГУР
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РФ активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході — ГУР

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Кирило Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Фото: Getty Images.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони попередили, що Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України на Близькому Сході.

Як зазначили в ГУР, гібридна операція Кремля має кілька завдань:

  • виправдати війну проти України;
  • дискредитувати Україну та держави Заходу;
  • нав'язати неприйнятні для України умови переговорів;
  • поліпшити власне становище на Близькому Сході;
  • домогтись зменшення економічного і політичного тиску, якого РФ зазнає через агресію та вчинення воєнних злочинів.

Українські розвідники повідомили, що для досягнення вказаних цілей Москва посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди та дипломатичні представництва.

"Так, працівники російського посольства у Єгипті отримали вказівки з Кремля провести низку зустрічей під дипприкриттям для поширення дезінформації про війну та здійснення вербувальних заходів", — розповіли в ГУР.

У межах операції росіяни також розсилають до посольств інших держав у Каїрі пропагандистські матеріали, в яких виправдовують загарбницьку війну проти України, вказали у відомстві.

За даними українських розвідників, "мовиться зокрема про два папірці, а яких подано путінську версію історії України з моменту краху Радянського союзу, а терористична агресивна РФ представлена як жертва".

В ГУР додали, що "ключова ідея, яку просуває Кремль на Близькому Сході, — безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни".

"Він включає позбавлення України військової допомоги з боку Заходу, припинення бойових дій Силами оборони, збереження Москвою контролю над окупованими українськими територіями й інші нісенітниці на кшталт "вічного позаблокового статусу", "денацифікації" та "демілітаризації", — додали у відомстві.

Раніше у Комітеті з питань розвідки при президентові України попередили, що Росія на березень-травень готує кульмінацію інформаційної операції з дестабілізації ситуації всередині української держави.

17 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський розповів, що РФ прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос".

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