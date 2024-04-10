НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вночі було знищено 14 із 17 "шахедів" — Повітряні сили
ОбстрілиДронУКРАЇНАЗСУВторгнення Росії в УкраїнуПодіїЗброя і технології

Вночі було знищено 14 із 17 "шахедів" — Повітряні сили

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Робота ппо
Робота ППО. повітряне командування "Захід"

Вночі 10 квітня Росія атакувала Україну 17-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму. В результаті бойової роботи, Сили оборони знищили 14 "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях.

Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20:00, 9 квітня, знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими противник атакував Одесу", — йдеться у дописі Олещука.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Остін
Атаки України на російські НПЗ можуть вплинути на світові енергоринки — Остін
Жителька Дружківки Валентина
"Впала шафа, якби встала — розчавило". Жителі Дружківки згадують нічний обстріл армії РФ.СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
РФ атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Полтавщині і Львівщині
РФ атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Полтавщині і Львівщині — Міненерго
Генштаб ЗСУ зведення 9 квітня, яка зараз ситуація на фронті, війна в Україні
Генштаб: вночі збили 20 "шахедів", на фронті за добу відбулося 56 бойових зіткнень
На початок