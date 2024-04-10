Вночі було знищено 14 із 17 "шахедів" — Повітряні сили

Вночі 10 квітня Росія атакувала Україну 17-ма ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму. В результаті бойової роботи, Сили оборони знищили 14 "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях.
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині. Крім того, близько 20:00, 9 квітня, знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими противник атакував Одесу", — йдеться у дописі Олещука.