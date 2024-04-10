У Фінляндії створять штаб-квартиру сухопутних сил НАТО

У місті Міккелі, що на півдні Фінляндії, планують створити нову штаб-квартиру сухопутних сил НАТО.

Про це повідомляє фінська газета Iltalehti.

Як пише видання, на території Міккелі знаходиться так званий штаб високої готовності, який цілодобово перебуває в оперативному стані. Проте там хочуть створити штаб-квартиру НАТО, яка підпорядковуватиметься командуванню об’єднаних сил у місті Норфолк у США – частині військового командування НАТО.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розповів газеті, що норвежці хочуть, щоб усі північні країни входили до нової командної структури НАТО.

"Для того, щоб ми справді могли скористатися перевагами перебування всіх скандинавських країн у НАТО, важливо, щоб ми знаходилися в одному штабі для всіх збройних сил", — каже Грам.

Планується, що в мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції в регіоні. За інформацією видання, головним ідейником стала Норвегія, якій вдалось переконати головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у створенні ново штаб-квартири у Фінляндії. Це питання також порушать під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

Що відомо про вступ Фінляндії до НАТО

Швеція разом із сусідньою Фінляндією прагнули стати членами НАТО після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі урочисто підняли прапор Фінляндії.