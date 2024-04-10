НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Фінляндії створять штаб-квартиру сухопутних сил НАТО
ФінляндіяНАТОСвіт

У Фінляндії створять штаб-квартиру сухопутних сил НАТО

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Авіабаза НАТО Кучова в Албанії
Авіабаза НАТО Кучова в Албанії. Фото: пресслужба НАТО

У місті Міккелі, що на півдні Фінляндії, планують створити нову штаб-квартиру сухопутних сил НАТО.

Про це повідомляє фінська газета Iltalehti.

Як пише видання, на території Міккелі знаходиться так званий штаб високої готовності, який цілодобово перебуває в оперативному стані. Проте там хочуть створити штаб-квартиру НАТО, яка підпорядковуватиметься командуванню об’єднаних сил у місті Норфолк у США – частині військового командування НАТО.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розповів газеті, що норвежці хочуть, щоб усі північні країни входили до нової командної структури НАТО.

"Для того, щоб ми справді могли скористатися перевагами перебування всіх скандинавських країн у НАТО, важливо, щоб ми знаходилися в одному штабі для всіх збройних сил", — каже Грам.

Планується, що в мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції в регіоні. За інформацією видання, головним ідейником стала Норвегія, якій вдалось переконати головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі у створенні ново штаб-квартири у Фінляндії. Це питання також порушать під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

Що відомо про вступ Фінляндії до НАТО

Швеція разом із сусідньою Фінляндією прагнули стати членами НАТО після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Туреччина 28 червня 2022 року погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Три країни підписали спільний меморандум за підсумками перемовин у Мадриді.

4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Біля штаб-квартири Альянсу у Брюсселі урочисто підняли прапор Фінляндії.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Александер Стубб
"Путін використовує людей як інструмент у війні". Президент Фінляндії прокоментував закриття кордону з Росією
Газопровід Balticconnector
Стало відомо, коли поновить роботу газопровід Balticconnector
Прапор Фінляндії
Фінляндія продовжила закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ "до подальших повідомлень"
Кулеба та Кемерон
Кулеба зустрівся з главами МЗС Британії, Угорщини та Фінляндії. Які питання обговорили
На початок