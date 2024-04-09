НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Кабмін призначив нового тимчасового голову БЕБ
КАБМІНЕКОНОМІКАПолітикаЕкономіка

Кабмін призначив нового тимчасового голову БЕБ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки. Пресслужба БЕБ

Кабінет міністрів України призначив нового в.о. керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ним став Сергій Перхун.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Новим в.о. керівника Бюро економічної безпеки Кабмін призначив Сергія Перхуна", — написав він.

Сергій Перхун з 2023 року обіймав посаду заступника директора Бюро економічної безпеки України. До цього працював в органах прокуратури, зокрема був на керівних посадах, а також був заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області.

Зазначимо, що за рік у БЕБ змінилися чотири керівники.

Що відомо про попередніх керівників БЕБ

11 квітня 2023 року Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки України. Тимчасовим виконувачем обовʼязків очільника БЕБ став перший заступник Мельника Едуард Федоров.

З 2021-го по 2022 рік він обіймав посаду заступника начальника відділу Київської митниці Державної митної служби, т.в.о. начальника відділу Київської митниці. У 2022–2023 роках був начальником Управління СБУ в Сумській області. Раніше Федоров працював в управлінні СБУ в Луганській та Донецькій областях.

11 серпня 2023 року Ярослав Железняк та видання Forbes з посиланням на джерела повідомили, що в.о. директора БЕБ Едуард Федоров та його заступник Віталій Гагач, який раніше працював на різних посадах в органах прокуратури, подали у відставку.

16 серпня у БЕБ підтвердили відставку Федорова і повідомили, що новим тимчасовим керівником став інший заступник директора Бюро Андрій Пащук. З 1997 по 2017 роки Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах у правоохоронних органах, у наступні роки у приватних структурах та апараті РНБО.

"Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання", — зазначили у БЕБ.

Що таке Бюро економічної безпеки

Закон "Про Бюро економічної безпеки України" парламент ухвалив 28 січня 2021 року. 22 березня документ підписав президент Володимир Зеленський. 12 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про запуск БЕБ. Директор Бюро підзвітний депутатам та главі держави. 20 серпня ним призначили ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника. Детективи органів БЕБ розслідуватимуть кримінальні правопорушення, що стосуються:

  1. протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації
  2. нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням
  3. видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону
  4. виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 400 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, чи вчинено організованою групою.

11 квітня 2023 року Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки України.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Поліція
Петиція з проханням до уряду створити зоополіцію набрала необхідну кількість голосів для розгляду
Знак: "Небезпечно міни"
Партнери виділили Україні понад $700 млн на гуманітарне розмінування
Діти з Херсонщини
Уряд запроваджує новий вид допомоги на дітей за програмою "Дитина не одна": хто може отримати виплати
Оксен Лісовий
Уряд змінив правила перетину кордону для студентів — МОН
На початок