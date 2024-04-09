Кабінет міністрів України призначив нового в.о. керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Ним став Сергій Перхун.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Новим в.о. керівника Бюро економічної безпеки Кабмін призначив Сергія Перхуна", — написав він.

Сергій Перхун з 2023 року обіймав посаду заступника директора Бюро економічної безпеки України. До цього працював в органах прокуратури, зокрема був на керівних посадах, а також був заступником керівника Територіального управління БЕБ у Київській області.

Зазначимо, що за рік у БЕБ змінилися чотири керівники.

Що відомо про попередніх керівників БЕБ

11 квітня 2023 року Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки України. Тимчасовим виконувачем обовʼязків очільника БЕБ став перший заступник Мельника Едуард Федоров.

З 2021-го по 2022 рік він обіймав посаду заступника начальника відділу Київської митниці Державної митної служби, т.в.о. начальника відділу Київської митниці. У 2022–2023 роках був начальником Управління СБУ в Сумській області. Раніше Федоров працював в управлінні СБУ в Луганській та Донецькій областях.

11 серпня 2023 року Ярослав Железняк та видання Forbes з посиланням на джерела повідомили, що в.о. директора БЕБ Едуард Федоров та його заступник Віталій Гагач, який раніше працював на різних посадах в органах прокуратури, подали у відставку.

16 серпня у БЕБ підтвердили відставку Федорова і повідомили, що новим тимчасовим керівником став інший заступник директора Бюро Андрій Пащук. З 1997 по 2017 роки Пащук перебував на службі на оперативних та керівних посадах у правоохоронних органах, у наступні роки у приватних структурах та апараті РНБО.

"Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання", — зазначили у БЕБ.

Що таке Бюро економічної безпеки

Закон "Про Бюро економічної безпеки України" парламент ухвалив 28 січня 2021 року. 22 березня документ підписав президент Володимир Зеленський. 12 травня Кабінет міністрів прийняв постанову про запуск БЕБ. Директор Бюро підзвітний депутатам та главі держави. 20 серпня ним призначили ексголову Державної фіскальної служби Вадима Мельника. Детективи органів БЕБ розслідуватимуть кримінальні правопорушення, що стосуються:

протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в 400 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, чи вчинено організованою групою.

11 квітня 2023 року Кабмін звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки України.