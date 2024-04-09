НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
США передали Україні зброю, конфісковану під час передачі від Ірану до єменських хуситів
СШАЗброяІРАНБЛИЗЬКИЙ СХІДВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

США передали Україні зброю, конфісковану під час передачі від Ірану до єменських хуситів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Прапор США
Прапор США. Getty Images

Американський уряд передав українським військовим понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 міліметра.

Про це повідомили у Центральному командуванні США.

Відповідну зброю Сполучені Штати та союзники конфіскували з 4 транзитних суден без громадянства у період з травня 2021 року по лютий 2023 року. Вона передавалася Корпусом вартових ісламської революції хуситам у Ємені, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН.

"Ця зброя допоможе Україні захищатися від вторгнення Росії. І її достатньо для оснащення бригади", — зазначили американські військові.

Топ дня
Пошкоджена російським ударом теплоелектростанція
Удар по Одесі, оборонний комітет затвердив текст законопроєкту про мобілізацію. 777 день війни. Онлайн Важливо
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Обстріл Одеси, Міноборони і Генштаб підготують законопроєкт про демобілізацію. 778 день війни. Онлайн
Закон про демобілізацію
У Міноборони розповіли, скільки часу потрібно на підготовку закону про демобілізацію Ексклюзивно
Конгрес США
"Підтримайте Україну": 36 американських митців, науковців, активістів звернулися до Конгресу
Прапор Швейцарії
Швейцарія прийме Глобальний саміт миру влітку: відомі дата й місце Важливо

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Світлина власника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа
Байден розглядає варіант зняття звинувачень із засновника WikiLeaks Ассанжа
Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон
Допомога Україні від США: спікер Палати представників заявив, що деталі все ще опрацьовуються
Конгрес США
Палата представників США повернулася з канікул. Чи є на порядку денному допомога Україні?
Держдеп США
США вважатимуть Китай відповідальним за успіхи Росії в Україні — Держдеп США
На початок