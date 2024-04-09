Американський уряд передав українським військовим понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 міліметра.

Про це повідомили у Центральному командуванні США.

Відповідну зброю Сполучені Штати та союзники конфіскували з 4 транзитних суден без громадянства у період з травня 2021 року по лютий 2023 року. Вона передавалася Корпусом вартових ісламської революції хуситам у Ємені, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН.

"Ця зброя допоможе Україні захищатися від вторгнення Росії. І її достатньо для оснащення бригади", — зазначили американські військові.