У Росії виникли проблеми з виробництвом ракет X-101 — британська розвідка

Наприкінці березня в Саратовській області РФ виявили уламки російської крилатої ракети X-101. Причини її падіння проаналізували у розвідці Великої Британії.

Про це повідомило британське Міністерство оборони в соцмережі X.

Як зазначається, спершу вважалося, що фрагменти належали українському безпілотнику, але більш детальний огляд показав, що вони є рештками російської крилатої ракети Х-101.

"Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети AS-23A Kodiak (позначення для ракет Х-101, Х-102 за стандартами НАТО — Ред.). Саратовська область є відомим місцем запуску бомбардувальників, і там розташований аеродром Енгельс, де базується стратегічна авіація", — вказали у звіті.

Водночас в розвідці підкреслили, що ракета Х-101 є головним російським високоточним керованим боєприпасом з дальністю польоту близько 4 тисяч кілометрів. РФ використовує її для ударів по Україні.

"Є висока ймовірність, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, вочевидь, виникли під впливом санкцій і поспіху", — припустили британці.