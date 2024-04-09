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РФ атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Полтавщині і Львівщині — Міненерго
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РФ атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Полтавщині і Львівщині — Міненерго

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РФ атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на Полтавщині і Львівщині
Чоловік проїжджає на велосипеді повз обʼєкт енергетичної інфраструктури, який атакувала Росія, Харків, 22 березня 2024. AP/Yevhen Titov

Військо РФ атакувало обʼєкти енергетичної інфраструктури у Полтавській та Львівській областях. Станом на ранок 9 квітня застосовуються обмеження споживання електроенергії на Харківщині.

Про це повідомили в Міненерго.

  • Вночі росіяни атакували високовольтну підстанцію на Полтавщині — на території виникло загоряння, яке ліквідували силами ДСНС, постраждалих немає. Є пошкодження обладнання.
  • Також була атакована високовольтна підстанція на Львівщині — зафіксовано займання обладнання. Постраждалих немає. Триває огляд і уточнення наслідків нічних атак. 
  • Через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено.

Зазначається, що через технічні порушення на високовольтній підстанції на Львівщині сталося знеструмлення залізниці (порушень руху потягів не було) та промисловості. При цьому знизили генерацію обʼєкти СЕС. Протягом години електропостачання відновили всім споживачам. 

На Миколаївщині через пошкодження обладнання відключилась високовольтна підстанція, знеструмились побутові споживачі. Усіх заживлено.

На ЗАЕС рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,49 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Зранку 9 квітня на Харківщині також діють графіки відключень.

Вдень в об’єднаній енергосистемі України виникав профіцит, надлишки електроенергії постачались до Польщі сумарною величиною 699 МВт*год. Також через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ сумарною величиною 8531 МВт*год. 

У пікові вечірні години споживання протягом двох годин на запит оператора системи передачі відбувалось екстрене постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарно 800 МВт*год.

Енергосистема України працює стабільно та збалансовано, зазначили в Міненерго.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 1781 МВт*год. Також передбачається експорт – до 345 МВт*год.

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