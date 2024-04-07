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Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
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Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів

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Міненерго: за добу відновили електропостачання для понад 19 тисяч абонентів
Ремонт електромереж на Донеччині. Кадр з відео Суспільне Донбас

За добу енергетики відновили електропостачання для 19,2 тисячі абонентів. На Харківщині через зловмисні дії невідомих людей без газу залишились 14,7 тисяч споживачів.

Про це станом на ранок 7 квітня повідомили в Міненерго.

Харківська область

На Харківщині зранку застосовуються графіки аварійних відключень, знеструмлено 410 тисяч абонентів. Через бойові дії пошкоджено повітряну лінію, знеструмлено 534 абоненти. Тривають відновлювальні роботи. Внаслідок пошкоджень газорозподільних мереж у м. Харків від газопостачання відключено 27 споживачів.

У м. Куп'янськ невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі середнього тиску. Припинено газопостачання 14,7 тисячі абонентів у 9 населених пунктах.

Дніпропетровська область

Через бойові дії вимикалися 1844 точки обліку. Тривають відновлювальні роботи. У м. Першотравенськ в одному з будинків виявлено пошкодження внутрішньопід’їздного газопроводу. Відключено від газопостачання 15 споживачів.

В одному з населених пунктів Павлоградського району з технологічних причин відключено від газопостачання 54 споживачі.

Донецька область

Внаслідок російських обстрілів вимикалися 19,7 тисячі абонентів у 34 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 13,4 тисячі абонентів у 12 населених пунктах.

Запорізька область

Через технологічні порушення вимикалися 2937 точок обліку. Через бойові дії залишаються знеструмленими 3730 точок обліку у 50 населених пунктах.

Київ

Через технологічні порушення короткостроково знеструмлювалися 18 житлових будинків та 20 установ (загалом 1351 точка обліку). Усіх споживачів заживлено.

Миколаївська область

Внаслідок обстрілу знеструмлено 1 населений пункт, загалом – 152 точки обліку.

Одеська область

Через бойові дії відключено 1 юридичного споживача. Внаслідок технологічних порушень знеструмлено 2376 точок обліку у 4 населених пунктах. Тривають відновлювальні роботи.

“Минулої доби вранці на території однієї з підстанцій обленерго на обладнанні трансформатора виявлено тіло невідомого чоловіка без ознак життя. На місце викликано поліцію і швидку. Короткостроково вимикалося обладнання підстанції, знеструмлювалися побутові споживачі”, — повідомили в Міненерго.

Сумська область

Енергетики відновили електропостачання для 3495 абонентів, які раніше вимикалися внаслідок бойових дій. Через російські обстріли є нові пошкодження обладнання та електромереж. Залишаються знеструмленими 6542 споживачі у 76 населених пунктах. В одному з населених пунктів Сумського району минулої доби внаслідок артобстрілу пошкоджено надземний газопровід, відключено 16 споживачів.

Крім того, зранку в "Укренерго" повідомили, що вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень. Зараз ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням енергопостачання", — йдеться у повідомленні.

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