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Тіло 85-річної жінки деблокували рятувальники у Куп'янську: РФ вдарила авіабомбою по будинку
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Тіло 85-річної жінки деблокували рятувальники у Куп'янську: РФ вдарила авіабомбою по будинку

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Куп'янськ
Вночі росіяни поцілили керованою авіабомбою по центральній частині Куп'янська, 6 квітня 2024 року. Поліція Харківщини

Ввечері 6 квітня російська армія поцілила у центр Куп'янська Харківської області авіабомбою. 85-річна жінка загинула.

Росіяни влучили у житловий будинок, розказав в етері нацмарафону начальник місцевої МВА Андрій Беседін.

За даними ДСНС Харківщини, жінка жила на четвертому поверсі, її тіло з-під завалів деблокували рятувальники.

"Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС у складі двох відділень та 10 рятувальників, а також кран місцевого комунального підприємства. О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені", — сказано у повідомленні.

Тіло 85-річної жінки деблокували рятувальники у Куп'янську
Вночі росіяни поцілили керованою авіабомбою по центральній частині Куп'янська, 6 квітня 2024 року. ДСНС

Беседін каже, що внаслідок влучання у багатоповерхівку повністю зруйнований під'їзд.

"Ворог застосовує тактику руйнування і терору мирного населення", — говорить Беседін.

Вночі росіяни поцілили керованою авіабомбою по центральній частині Куп'янська, 6 квітня 2024 року
Вночі росіяни поцілили керованою авіабомбою по центральній частині Куп'янська, 6 квітня 2024 року. ДСНС

На початок квітня 2024 року у громаді перебувають понад 7,5 тис. людей, серед них 218 дітей, зазначив Беседін.

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