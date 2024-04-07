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У Польщі у неділю проходять місцеві вибори
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У Польщі у неділю проходять місцеві вибори

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У Польщі у неділю 7 квітня проходять місцеві вибори
Виборчі плакати висять на паркані напередодні польських місцевих виборів, що відбудуться 7 квітня, у місті Єдвабно, Польща, 1 квітня 2024 року. REUTERS/Kacper Pempel

У Польщі у неділю, 7 квітня, відбуваються вибори до органів місцевого самоврядування країни. Поляки обиратимуть близько 47 тисяч депутатів місцевих рівнів, а також майже 2,5 тисяч війтів, бургомістрів та мерів міст.

Про це повідомляє RMF 24.

Виборчі дільниці будуть відчинені з 7-ї до 21-ї за місцевим часом (з 8-ї до 22-ї години за київським часом).

Загалом по всій країні зареєстрували понад 183 тисячі кандидатів на депутатів різних рівнів, а також понад 6 тисяч кандидатів на посади війтів, бургомістрів і мерів міст.

Упродовж дня Державна виборча комісія Польщі декілька разів інформуватиме під час пресконференцій про часткові результати виборів.

Після 22-ї години найбільші телеканали Польщі — TVP, Polsat, TVN — повідомлять дані екзит-полу про результати виборів, проведеного центром Ipsos. Ці результати включатимуть дані про голосування за партії до сеймиків воєводств, а також за мерів найбільших міст країни, зокрема Варшави, Гданська, Вроцлава, Кракова.

Загалом право до голосування в Польщі мають понад 29 млн поляків, дистанційно голосуватиме більше 5 тисяч, а через уповноважену особу — майже 32 тис. осіб.

У Польщі створили 31 460 виборчих дільниць. При цьому вибори до органів місцевої влади за кордоном та на кораблях не проводяться.

Другий тур виборів війтів, бургомістрів та мерів міст відбудеться в Польщі 21 квітня.

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