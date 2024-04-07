Жителі Копенгагена перекопали вулицю наркоторговців

Жителі столиці Данії — Копенгагена — перекопали вулицю Пушер-стріт у центральній комуні Християнія, яка відома торгівлею наркотиками.

Про це пише Reuters.

Роботи розпочалися вранці 6 квітня, близько 10:00 за місцевим часом. Ті, хто зібрався, взяли лопати і почали підіймати каміння, яким було вимощено вулицю. Перед цим вулицю повністю очистили від кіосків.

До акції приєдналися мерка Копенгагена Софі Хесторп Андерсен та міністр юстиції Петер Хуммельгор. На заході була присутня велика кількість поліцейських.

Зазначається, що це одна з багатьох спроб влади остаточно закрити вулицю. Місцеві сподіваються, що цього разу торгівлю гашишем вдасться остаточно зупинити.

Заступник інспектора місцевої поліції Саймон Хансен, який відповідає за відстеження оперативної обстановки в комуні, заявив, що поліція патрулюватиме цей район протягом кількох найближчих днів.

Раніше міністр юстиції Данії пообіцяв остаточно закрити Пушер-стріт після того, як мешканці Християнії звернулися до уряду. Він не назвав точної дати, проте запевнив, що це станеться за пів року.

Християнія перетворилася на головну туристичну визначну пам’ятку, яку щорічно відвідують понад півмільйона відвідувачів, але зростання бандитського насильства, пов’язаного з торгівлею наркотиками, стурбувало як жителів, так і владу.