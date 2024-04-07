Британія заявила про напад на судно у Червоному морі

Поблизу міста Ходейда в Ємені скоєно напад на судно в Червоному морі.

Про це повідомив Центр координації морських торговельних перевезень при ВМС Великої Британії (UKMTO).

"UKMTO отримав повідомлення про інцидент за 60 морських миль на південний захід від Ходейди, Ємен", — йдеться в повідомленні.

Капітан судна повідомив про дві ракети у безпосередній близькості від судна. Одна була перехоплена силами коаліції, друга впала у воду.

Уточнюється, що судно та екіпаж не постраждали. Корабель прямує до порту. Британська влада проводить розслідування і рекомендує "слідувати транзитом з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність в UKMTO".

Атаки хуситів у Червоному морі порушили глобальне судноплавство, змусивши світові фірми здійснювати довші та дорожчі подорожі південною Африкою.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах, запускаючи безпілотники й ракети.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, повідомляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.