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Bloomberg: Китай надає Росії дані для георозвідки
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Bloomberg: Китай надає Росії дані для георозвідки

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Путін і Сі Цзіньпін
Володимир Путін і Сі Цзіньпін, Китай, 18 жовтня 2023 року. Фото: Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей, а також мікроелектроніку та верстати для танків.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела, обізнаних із цим питанням.

Зазначається, що підтримка Китаю також включає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.

"Пекін намагався показати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже третій рік, але він встановив глибокий альянс з Москвою в рамках того, що Сі та Володимир Путін назвали дружбою "без обмежень", — йдеться у повідомленні.

Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Китай став постачальником всього, від одягу до машин і автомобілів, після відтоку західних виробників і численних санкцій. Водночас Росія збільшила експорт таких товарів, як вугілля та нафта, до Китаю.

Важливо те, що Китай і Гонконг також стали для Москви ключовими воротами для доступу до обмежених технологій, зокрема чіпів та інтегральних схем, які використовуються у зброї або потрібні для її створення. США та Європейський Союз включили до списку кілька китайських фірм, які дозволили ці перекази, але торгівля не демонструє ознак спаду.

Торік адміністрація Байдена також наклала санкції на китайську компанію за надання супутникових знімків російській технологічній фірмі, яка, своєю чергою, постачала їх для найманців "Вагнера".

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