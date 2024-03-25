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FT: США та Японія перепідпишуть договір безпеки через китайську загрозу
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FT: США та Японія перепідпишуть договір безпеки через китайську загрозу

ЗМІ
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Джо Байден та Фуміо Кісіда
Президент США Джо Байден з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою на зустріч в Овальному кабінеті в Білому домі, 13 січня 2023 р, Вашингтон. Фото: AP/Evan Vucci

Сполучені Штати та Японія готують значне оновлення Договору про взаємну оборону, підписаного в 1960 році, щоб протистояти Китаю.

Про це повідомляє Financial Times (FT) із посиланням на обізнані джерела.

Планується, що президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації військового командування США в Японії 10 квітня, коли Байден прийме Кісіду в Білому домі.

FT зазначає, що союзники хочуть зміцнити свої зв'язки у сфері безпеки, щоб відреагувати на загрозу з боку Китаю, що зростає.

"Це вимагатиме від їхніх збройних сил ефективнішої співпраці та планування, особливо в умовах такої кризи, як конфлікт на Тайвані", — йдеться у статті.

Колишній начальник Об'єднаного штабу Сил самооборони Японії Реїчі Оріки пояснив газеті, що є необхідність призначення американського офіцера, що є більш високопоставленим, в Японію, оскільки саме США беруть на себе головну роль у регіональній обороні.

За даними газети, формування Збройних сил США, розміщених у Японії, можуть модернізувати.

За останні кілька років Японія різко збільшила свої оборонні можливості. Японські військові створюють наступного року "Об’єднане оперативне командування" для покращення координації між підрозділами власних Сил самооборони.

Але координація між союзниками ускладнена через те, що Збройні сили США в Японії (USFJ) мало змінилися.

Токіо давно закликає США надати командиру USFJ більше оперативних повноважень та заявляє, що потрібна тісніша координація на місцях.

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