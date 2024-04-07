З квітня 2024 року Кабмін запроваджує новий вид допомоги на дітей за програмою "Дитина не одна". Йдеться про дітей, які залишились без батьків, але не набули статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Гроші отримуватимуть люди, які тимчасово взяли таких дітей до себе — родичі, знайомі, а також якщо дитину прихистила названа сім'я чи дитячий будинок сімейного типу.

Про це розповіла в ефірі телемарафону Єдині новини міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, допомогу запровадили, щоб родини, у яких тимчасово перебувають такі діти, могли забезпечити їм необхідні умови й догляд.

Залежно від віку дитини розмір виплат становитиме від 6407 грн до 8000 гривень. Якщо дитина має інвалідність — від 8970 грн до 11190 грн. Урядова постанова передбачає, що гроші виплачуватимуться впродовж шести місяців тим, хто перебуває в Україні.

"Коли дитина отримує такий стрес як втрата, смерть батьків чи інші обставини, що розлучають дітей з їхніми батьками, до того, поки їй судом чи органами опіки і піклування нададуть статус і визначать її подальшу долю — а це може бути тривалий проміжок часу, до пів року, часом рік — ці діти поміщалися в різного роду установи. Вони були вирвані зі звичного оточення. Раніше дитина жила у квартирі чи будинку, мала подвір’я, кухню, готує собі сніданок. І тут вона отримує порцію болю та ще й потрапляє в оточення не дружнє до неї, схоже на тюрму, де будуть загальні кімнати, загальна кухня, де вона не обере собі сніданку, де не буде близького дорослого, який обійме, коли буде сумно і боляче. Є альтернатива — це родини родичів, бабусі, дідусі, тітки, тобто ті близькі, які хоча б мають контакт з дитиною", — підкреслила міністерка.

Посадовиця відзначила, що раніше весь проміжок часу, коли рідні брали дітей на тимчасове влаштування, вони мусили своїм коштом утримувати таких дітей. Але дуже часто через фінансову скруту не мали можливості повноцінно забезпечити потреби дитини.

Також уряд на час війни надав можливість великим названим родинам брати тимчасово таких дітей. І так само раніше жодних грошей на це така родина не отримувала.

"Це неправильно, бо ми стимулювали утримання інтернатне таким чином. І ось зараз ми виправили цю ситуацію, призначивши допомогу на нас, коли дитина отримає юридичний статус", — сказала Жолнович.

Якщо процес надання статусу затягнеться, то допомога буде продовжена. Пів року — це загальноприйняті норми, за які держава мала б визначити статус і визначити долю дитини з погляду її постійного проживання.

"Найкраща форма догляду за дитиною — це усиновлення. Але ми не залишимо дітей без утримання, якщо статус з різних причин не надається в межах пів року", — наголосила міністерка.

За даними Мінсоцполітики, щороку щонайменше 4 тисячі дітей отримують статус. Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні понад 13 тисяч дітей у різний спосіб стали сиротами або батьки яких в полоні чи в російській тюрмі.

"Усі діти, які втрачають батьківське піклування, обліковуються такими, що потребують соціального супроводу. Ним займаються органи місцевого самоврядування. Це різні соціальні служби, фахівці соціальної сфери, які обов'язково повинні допомогти сім’ї не тільки проконтролювати видатки грошей, але й подивитися, де потрібна дитині психологічна допомога, як налагодити спільний побут. Допомагають адаптуватися і родині, і дитині. Крім того, контрольні функції щодо дотримання прав та обов'язків дитини здійснюють всі служби у справах дітей", — сказала міністерка.

Міністерка розповіла, що під цю виплату у відомстві сформують окрему програму, зокрема і технічну. Упродовж місяця планують робити перші виплати.