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Нині немає небезпеки наступу на Харків — Зеленський
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Нині немає небезпеки наступу на Харків — Зеленський

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Володимир Зеленський на Харківщині
2023 рік. Президент України Володимир Зеленський на позиціях ЗСУ на Харківщині. Фото: president.gov.ua

Харків захищений і не перебуває в небезпеці стосовно наступу РФ, проте місто досі залишається "бажаною ціллю" росіян.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телеканалу "Ми — Україна".

"Харків сьогодні захищений не з точки зору неба і шита ППО — про це поговоримо пізніше — а що стосується оборонних рубежів, нашого війська. Сьогодні Харків не перебуває в небезпеці. Те, що це бажана ціль, — росіяни цього не приховують. Весь схід і південь нашої держави — це їхня бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину", — так президент прокоментував російські фейки про наступ на Харків.

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