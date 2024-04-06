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РФ завдала удару УМПБ по Шевченківському району Харкова 6 квітня: є загиблий та поранені
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РФ завдала удару УМПБ по Шевченківському району Харкова 6 квітня: є загиблий та поранені

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Один чоловік загинув, четверо людей, серед яких дитина, зазнали поранень внаслідок удару, попередньо, планерувальним боєприпасом по Шевченківському району Харкова вдень 6 квітня.

Боєприпас влучив у 20 метрах від "пункту незламності" у навчальному закладі, повідомили в облпрокуратурі.

"Постраждали 47-річний чоловік та дві жінки віком 66 та 22 років із вибуховими травмами, а у 10-річної дівчинки діагностували гостру реакцію на стрес. Загинув 49-річний чоловік", — йдеться у повідомленні очільника ОВА Олега Синєгубова.

умпб харків
Наслідки удару по Харкову, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

Очільник облпрокуратури Олександр Фільчаков розповідає на місці влучання, що росіяни застосували уніфікований планерувальний боєприпас калібру 30 сантиметрів для удару.

"Щодня по декілька разів вони обстрілюють місто Харків. Це ведення агресивної війни з боку РФ, воно спрямоване на залякування цивільного населення. Вони б'ють по цивільних об'єктах внаслідок чого страждають цивільні люди. Вони хочуть залякати населення, щоб люди виїздили з міста це їхня тактика", — каже Фільчаков.

За його словами, РФ завдала авіаудару з території Бєлгородської області.

школа харків
Наслідки удару по Харкову, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

наслідки удару по харкову
Наслідки удару по Харкову, 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

РФ завдала удару по Харкову УМПБ 6 квітня: є загиблий та поранені
Наслідки удару по Харкову, 6 квітня 2024 року. Уламки УМПБ. Суспільне Харків/Олександра Новосел

73-річний Олексій працює охоронцем у школі, де розташований пункт незламності та поблизу якої влучив планерувальний боєприпас. У момент удару там перебував він і ще одна працівниця навчального закладу, вона чергувала у пункті. Олексієві уламками побило машину.

"Пилу, бруду було — це жах. Машину мою поблизу побило: капот, двері, дах... Вона стояла біля будівлі. У нас тут, крім бабусь і дідусів, в підвал ніхто не приходить. Тую тільки вчора посадили, а вона вся згоріла. Нове дерево, таке було гарне", — говорить Олексій.

Шевченківський район Харків
Олексій на місці влучання по Харкову 6 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександра Новосел

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