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У російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Франківщини Ігор Ганущак
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У російсько-українській війні загинув військовослужбовець із Франківщини Ігор Ганущак

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Військовий Ігор Ганущак
Внаслідок поранень отриманих на війні помер військовослужбовець з Франківщини Ігор Ганущак. Facebook/Богдан Станіславський

У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Ігор Ганущак.

Про смерть земляка на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.

Ігор Ганущак — родом з Коломиї. Він був командиром взводу 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Боєць помер 5 квітня 2024 року внаслідок отриманих на фронті поранень.

"Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ігоря. Коломийська громада розділяє це горе з вами. Вічна памʼять та шана нашому захиснику", — йдеться у дописі.

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