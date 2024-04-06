У російсько-українській війні загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Ігор Ганущак.
Про смерть земляка на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Коломийської громади Богдан Станіславський.
Ігор Ганущак — родом з Коломиї. Він був командиром взводу 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Боєць помер 5 квітня 2024 року внаслідок отриманих на фронті поранень.
"Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ігоря. Коломийська громада розділяє це горе з вами. Вічна памʼять та шана нашому захиснику", — йдеться у дописі.
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