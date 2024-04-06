6 квітня 2024 року помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Барановський.

Про смерть земляка повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

Старший солдат Михайло Барановський був учасником АТО з 2015 року. Чоловік мав військовий досвід, адже раніше проходив службу за контрактом у Югославії.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він долучився до лав Калуської тероборони. Служив водієм. Три місяці тому бійця звільнили із ЗСУ за станом здоров’я.

6 квітня 2024 року в Михайла Барановського зупинилося серце. Йому було 59 років.

Парастас за померлим відбудеться 6 квітня о 19:00 у будинку смутку Собору Святих Землі Української ПЦУ. Похорон Михайла Барановського розпочнеться 7 квітня о 14:00.

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