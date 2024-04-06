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Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини
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Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини

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Андрій Ткачук, Станіслав Корінець, Петро Фіщук та Олександр Кінах
Андрій Ткачук, Станіслав Корінець, Петро Фіщук та Олександр Кінах. Фото: Facebook тергромади

Стало відомо про смерть чотирьох військових з Рівненщини — Андрія Ткачука з Великомежиріцької громади, Станіслава Корінця із Сарн, Петра Фіщука із Зорянської та Олександра Кінаха з Острога.

Про це повідомили у Facebook тергромадах.

Андрій Ткачук

Андрій Ткачук із села Невірків Великомежиріцької громади. Військовий загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання, внаслідок попадання російського дрона біля Роботине на Запоріжжі.

Про дату і час прибуття траурного кортежу повідомлять додатково.

Станіслав Корінець

Станіслав Корінець проживав у Сарнах. У березні 2024 року його мобілізували для проходження базової загальновійськової підготовки на полігоні.

"Під час проходження військової служби, стан здоровʼя військовослужбовця різко погіршився", — зазначили у міськраді.

43-річний солдат помер внаслідок гострої серцевої недостатності.

Прощання із Станіславом відбудеться 7 квітня:

  • 10:30 — прощання вдома померлого;
  • 12:00 — чин похорону у Свято-Покровському храмі;
  • 13:00 — прощання на центральній площі міста;
  • 14:00 — поховання на Алеї Героїв.

Петро Фіщук

Петро Фіщук — 1987 року народження, житель села Зоря. Військовий загинув 5 квітня 2024 року.

Петро Фіщук
Петро Фіщук. Фото: Facebook Петра Фіщука

Прощання із бійцем відбудеться 6 квітня:

  • 11:20 — пішо хода до будинку загиблого;
  • 12:30 — заупокійна літія;
  • чин поховання проведуть у Свято-Михайлівському храмі.

Олександр Кінах

49-річний Олександр Кінах проживав в Острозі.

Військовий помер 5 квітня в лікарні Мечникова у Дніпрі внаслідок поранень, які отримав під час виконання бойового завдання на Донеччині.

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