Повідомили про смерть чотирьох військових з Рівненщини

Стало відомо про смерть чотирьох військових з Рівненщини — Андрія Ткачука з Великомежиріцької громади, Станіслава Корінця із Сарн, Петра Фіщука із Зорянської та Олександра Кінаха з Острога.
Про це повідомили у Facebook тергромадах.
Андрій Ткачук
Андрій Ткачук із села Невірків Великомежиріцької громади. Військовий загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання, внаслідок попадання російського дрона біля Роботине на Запоріжжі.
Про дату і час прибуття траурного кортежу повідомлять додатково.
Станіслав Корінець
Станіслав Корінець проживав у Сарнах. У березні 2024 року його мобілізували для проходження базової загальновійськової підготовки на полігоні.
"Під час проходження військової служби, стан здоровʼя військовослужбовця різко погіршився", — зазначили у міськраді.
43-річний солдат помер внаслідок гострої серцевої недостатності.
Прощання із Станіславом відбудеться 7 квітня:
- 10:30 — прощання вдома померлого;
- 12:00 — чин похорону у Свято-Покровському храмі;
- 13:00 — прощання на центральній площі міста;
- 14:00 — поховання на Алеї Героїв.
Петро Фіщук
Петро Фіщук — 1987 року народження, житель села Зоря. Військовий загинув 5 квітня 2024 року.
Прощання із бійцем відбудеться 6 квітня:
- 11:20 — пішо хода до будинку загиблого;
- 12:30 — заупокійна літія;
- чин поховання проведуть у Свято-Михайлівському храмі.
Олександр Кінах
49-річний Олександр Кінах проживав в Острозі.
Військовий помер 5 квітня в лікарні Мечникова у Дніпрі внаслідок поранень, які отримав під час виконання бойового завдання на Донеччині.
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