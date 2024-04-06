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Рівненський Верес здобув перемогу у грі проти київського клубу Оболонь
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Рівненський Верес здобув перемогу у грі проти київського клубу Оболонь

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Верес проти Оболоня
Верес проти Оболоня. Фото: Верес

Рівненський Верес здобув перемогу у матчі проти київського клубу Оболонь в рамках 23 туру чемпіонату УПЛ. 6 квітня червоно-чорні переграли суперників на домашньому стадіоні Авангард із рахунком 3:0.

Перебіг матча коментували у Telegram Вереса.

Перед початком матчу Верес — Оболонь, перший символічний удар по мʼячу зробив військовий-розвідник Володимир Климов.

Рівненський Верес здобув перемогу у грі проти київського клубу Оболонь
Військовий Володимир Климов. Фото: НК "Верес"

Суботній поєдинок розпочався з голу Дениса Янакова у ворота суперників на шостій хвилині.

Другий гол червоно-чорні забили на 16 хвилині гри, однак арбітр скасував гол через офсайд. На 31 хвилині Микола Гайдучик з ударом у ближню дев‘ятку подвоїв рахунок.

Команди пішли на перерву з рахунком 2:0 на користь рівнян.

На 49 хвилині гри футболіст Оболоні Єгор Прокопенко намагався з чотирьох метрів забити гол у ворота рівнян, однак не влучив.

Останній гол Верес забив на 86 хвилині матчу. Контратака рівнян чотири в три і Яго Сікейра ударом на техніку з лінії штрафного майданчика реалізував передачу Дмитра Шастала.

Фінальний рахунок гри — 3:0.

Суботній поєдинок на Авангарді став сьомим в історії протистоянь Вереса та Оболоні. На старті нинішнього чемпіонату у столиці Оболонь та Верес розійшлися з рахунком 0:0.

Після матчу з киянами Верес піднявся на 13 позицію у турнірній таблиці УПЛ.

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